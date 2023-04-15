Англія

"Шпори" поступилися наприкінці зустрічі.

У рамках 31 туру чемпіонату Англії Тоттенгем на своєму полі приймав Борнмут. Українець Ілля Забарний опинився у заявці на гру, але на поле так і не вийшов.

На 14-й хвилині гри Тоттенгем відкрив рахунок у матчі зусиллями Сон Хин Міна, проте потім Борнмут забив двічі – постаралися Вінья та Соланке.

"Шпорам" необхідно було відіграватися і зуміли вони це зробити на 88-й хвилині гри — відзначився Данжума.

Здавалося, що зустріч так і завершиться нічиєю, але на 90+5 хвилині Уаттара приніс своїй команді перемогу та три очки.

Тоттенгем – Борнмут 2:3

Голи: Сон Хин Мін, 14, Данжума, 88 – Вінья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5.

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Лангле (Санчес 36; Данджума, 59) – Порро, Гейб'єрг, Скіпп (Рішарлісон 77), Перішич – Кулушевскі, Кейн, Сон Хин Мін.

Борнмут: Нету – Келлі, Стівенс, Міфем – Вінья (Сміт, 49), Лерма, Ротвелл, Таверньє (Уттара, 79) – Біллінг (Сенесі, 79), Крісті (Ентоні, 66) – Соланке.

Попередження: Перішич – Крісті, Стівенс, Ротвелл.