Англія

Українець асистував, але його команда поступилась.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вдома поступився Брайтону з рахунком 1:2.

Українець Михайло Мудрик вийшов на цей матч зі стартових хвилин, провів його повністю та віддав гольову передачу. Але, незважаючи на асист, статистичні портали оцінили його гру доволі посередньо.

Від WhoScored Мудрик отримав 6,6. Найкращим гравцем у складі Челсі визнано Конора Галлагера, якому асистував Мудрик — 8,0.

Що стосується оцінки українця від SofaScore, то експерти видали йому на 0,1 бал більше — 6,7.