Англія

Лондонський клуб вкотре зазнав невдачі.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Брайтон.

Поєдинок розпочався непогано для "синіх" — на чотирнадцятій хвилині Михайло Мудрик відзначився результативною передачею на Конора Галлагера.

На 42-й хвилині гри Денні Велбек зрівняв рахунок у матчі.

Далі пішов відрізок, коли Брайтон атакував і досяг свого: на 70-й хвилині Енсісо дальнім ударом вразив ворота Кепи.

Загалом, на цьому гра відносно заспокоїлася, а рахунок таким і залишився – 1:2 на користь Брайтона.

Челсі — Брайтон 1:2

Голи: Галлагер, 14 – Велбек, 42, Енсісо, 70.

Челсі: Кепа – Чалоба, Фофана (Джеймс, 57), Бадіашиль, Чілвелл – Закарія (Маунт, 74), Фернандес (Ковачич, 57) – Пулішич (Зієш, 56), Галлагер, Мудрик – Стерлінг (Феліш, 57).

Брайтон: Санчес – Велтман (Енсісо, 28), Вебстер (Ван Гекке, 86), Данк, Еступіньян – Грос, Кайседо – Марч, МакАллістер, Мітома – Фергюсон (Велбек, 39).

Попередження: Галлахер, Чалоба – Велтман, Санчес.