Лондонський клуб вкотре зазнав невдачі.
Челсі - Брайтон, Getty Images
15 квітня 2023, 18:56
У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Брайтон.
Поєдинок розпочався непогано для "синіх" — на чотирнадцятій хвилині Михайло Мудрик відзначився результативною передачею на Конора Галлагера.
На 42-й хвилині гри Денні Велбек зрівняв рахунок у матчі.
Далі пішов відрізок, коли Брайтон атакував і досяг свого: на 70-й хвилині Енсісо дальнім ударом вразив ворота Кепи.
Загалом, на цьому гра відносно заспокоїлася, а рахунок таким і залишився – 1:2 на користь Брайтона.
Челсі — Брайтон 1:2
Голи: Галлагер, 14 – Велбек, 42, Енсісо, 70.
Челсі: Кепа – Чалоба, Фофана (Джеймс, 57), Бадіашиль, Чілвелл – Закарія (Маунт, 74), Фернандес (Ковачич, 57) – Пулішич (Зієш, 56), Галлагер, Мудрик – Стерлінг (Феліш, 57).
Брайтон: Санчес – Велтман (Енсісо, 28), Вебстер (Ван Гекке, 86), Данк, Еступіньян – Грос, Кайседо – Марч, МакАллістер, Мітома – Фергюсон (Велбек, 39).
Попередження: Галлахер, Чалоба – Велтман, Санчес.