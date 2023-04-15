Англія

Футболіст пообіцяв фанатам МЮ повернення сильнішим.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи проти Севільї захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес отримав важку травму.

Футболіст зламав п'яту плеснову кістку правої ноги та пропустить решту сезону. Аргентинець написав пост в Instagram з цього приводу.

"Не так я уявляв завершення цього дуже особливого сезону. Але іноді на своєму шляху ми стикаємося з перешкодами, які нам доводиться подолати, щоб стати сильнішими, і ми вчимося на них.

Я знаю, що скоро повернуся, щоб піти за більшим. Тим часом я продовжуватиму підтримувати своїх одноклубників у досягненні наших цілей.

Повідомлення та підтримка, які я отримав, були неймовірними, вони дають мені сили та підбадьорюють. Дякую вам усім від щирого серця", — написав футболіст.

За повідомленнями ЗМІ, у понеділок, 17 квітня, Мартінесу проведуть операцію, після якого буде від восьми тижнів відновлення.