Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 31-го туру АПЛ, який пройде 16 квітня і розпочнеться о 16:00.

У матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Вест Гемом та Арсеналом, яке пройде на стадіоні Лондон Стедіум.

НЕДІЛЯ, 16 КВІТНЯ, 16:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Незважаючи на те, що Вест Гем продовжує представляти Англію в єврокубках цього сезону, дійшовши вже до чвертьфіналу Ліги конференцій, завдання підопічних Девіда Моєса в цій кампанії далекі від минулорічних єврокубкових амбіцій. Швидше навпаки — метою "молотобійців" наразі залишається збереження прописки в елітному дивізіоні, втім як і в восьми інших клубів, які через серйозну щільність у нижній частині турнірної таблиці також поки що не можуть почуватися на 100% у безпеці від вильоту до Чемпіоншипу.

В останніх турах Вест Гем набрав досить непогану форму, єдиним із помітних провалів з яких є розгромна поразка від Ньюкасла, який націлений закінчити сезон у зоні Ліги чемпіонів, але, як показав вчорашній матч з Астон Віллою, від відвертих провалів в АПЛ ніхто не застрахований. В іншому "молотобійці" у своєму улюбленому прагматичному та контратакувальному стилі мінімально обіграли Фулгем та Саутгемптон, а також розійшлися миром із вищезгаданою Астон Віллою. На тлі тих же Лестера, Саутгемптона і, мабуть, Лідса, колектив Девіда Моєса виглядає краще, тому якщо лондонці раптом вилетять – це, скоріше, буде сюрпризом, ніж чимось закономірним.

Завдання лондонського Арсеналу цього сезону Прем'єр-ліги набагато глобальніші, ніж у його майбутнього суперника. Так, правильніше буде зробити важливу ремарку: "каноніри" фактично на 99,9% забезпечили собі повернення до Ліги чемпіонів, що було першочерговою метою команди перед стартом сезону, а вже можливість стати чемпіонами Англії у підопічних Мікеля Артети перетворювалася на реальність від матчу до матчу. Тому, звичайно, навряд чи "каноніри" будуть задоволені навіть фінішу на другому місці, оскільки практично всю дистанцію цього розіграшу АПЛ вони знаходилися на вершині таблиці. І продовжують там перебувати й досі.

Роблячи висновки з минулої нічиєї з Ліверпулем на Енфілді, яка спокійно могла перетворитися на поразку, якби не Аарон Рамсдейл, у багатьох складається помилкове враження, що Арсенал перебуває на спаді і вже мало не програв чемпіонську гонку, хоч і випереджає зараз Манчестер Сіті на три очки після 30 проведених матчів. Не забуватимемо, що колектив Артети до минулої неділі йшов на переможній серії в Прем'єр-лізі з семи поєдинків поспіль, а свою останню поразку на внутрішній арені лондонці зазнали саме від Ман Сіті. І так, головний аргумент, чому після Енфілда Арсенал з мінімальною різницею передав статус фаворита в чемпіонських перегонах "містянам" — це майбутній виїзд на Етіхад і просто неймовірна форма Манчестер Сіті, який ще й має перевагу в додаткових показниках. Гравці Арсеналу зараз перебувають під тиском, адже кожна помилка в решті матчах може стати фатальною, особливо якщо головний конкурент за "золото" особисто більше не має намірів помилятися.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,52, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 6,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вест Гем: Фабіанські — Керер, Зума, Агерд, Емерсон — Соучек, Райс, Пакета — Боуен, Антоніо, Бенрахма

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Голдінг, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Жезус, Мартінеллі

Не зіграють: Скамакка — Томіясу, Ельнені

Під питанням: Чуквуемека — Нкетіа, Саліба

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