Англія

Причиною відсутності українського універсала стало пошкодження паху, яке він отримав минулої неділі проти Ліверпуля (2:2).

У матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Вест Гемом та Арсеналом, яке пройде на стадіоні Лондон Стедіум.

Як повідомляє The Athletic, тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою не зможе розраховувати у цьому поєдинку на українського універсала Олександра Зінченка.

Причиною відсутності 26-річного українця стало пошкодження паху, яке він отримав у недільній грі тижневої давності проти Ліверпуля (2:2).



Характер травми оцінюється як несерйозний, тому очікується, що Зінченко буде готовий до поєдинку із Саутгемптоном, який відбудеться 21 квітня.

Нагадаємо, матч Вест Гем — Арсенал відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 16:00 за київським часом.