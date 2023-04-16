Англія

Наставник дав свій коментар.

Ерік тен Хаг залишився задоволений виступом Манчестер Юнайтед у матчі з Ноттінгем Форест.

"Солідна гра з нашого боку. Заслужена перемога. Єдине, за що я можу покритикувати, — це за те, що рахунок має бути більшим. Повинно було бути 3:0 або 4:0. Ми не реалізували дуже багато моментів.

Хочеться забивати та завершувати гру раніше. Це завжди важливо. У важливих матчах створити багато моментів не вийде, тож їх треба реалізовувати.

Нам потрібно більше гравців, що забивають, і я задоволений Антоні", — наводить слова тен Гага Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Де Хеа — лідер АПЛ за кількістю матчів "на нуль" у цьому сезоні.