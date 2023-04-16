Англія

"Червоні дияволи" за три дні після складного матчу у Лізі Європи здобули перемогу в АПЛ.

У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед завітав на Сіті Граунд, де зустрівся із Ноттінгем Форест.

Команда Еріка тен Гага підходила до матчу із великими кадровими втратами. В останньому матчі проти Севільї клуб втратив Лісандро Мартінеса та Рафаеля Варана, замість яких вийшла пара захисників Гаррі Магвайр — Віктор Лінделеф. А ще й перед початком гри на розминці травму отримав Марсель Забітцер. Тому тренеру прийшлось випустити з перших хвилин Крістіана Еріксена, який тільки-но повернувся із лазарету.

Юнайтед виглядав краще за суперника у першому таймі, хоча і в "лісників" були свої моменти. Перший гол був забитий на 32 хвилині гри. Марсьяль цілив у правий нижній кут, але Навас його удар відбив. Захисники недопрацювали, і Антоні переправив м'яч у сітку.

На початку другого тайму Манчестер Юнайтед міг забити вдруге. Але після удару від Бруну Фернандеша м'яч влучив у поперечку. За декілька хвилин вже Навас здійснив дивовижний сейв після удару від Бруну, а ще за три хвилини відбув постріл від Еріксена.

За 15 хвилин пощастило вже МЮ. Феліпе пробивав головою, і м'яч, після рикошету, дивом не опинився у сітці. Проте на 76 хвилині "червоні дияволи" подвоїли свою перевагу у рахунку. Антоні побачив, як Далот забігає за спини захисників, віддав пас у розріз, а португалець ефектно завершив. Цей гол його дебютний в АПЛ.

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Антоні, 32, Далот, 76

Ноттінгем: Навас — Феліпе, Ніакіте, Маккена (Денніс, 81), Вільямс, Лоді — Фройлер (Мангала, 65), Данілу, Гіббс-Вайт (Лінгард, 88) — Джонсон, Авонії (Саррідж, 65).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Лінделеф, Магуайр, Ван-Біссака — Еріксен (Фред, 79), Каземіро, Санчо, Фернандеш, Антоні — Марсьяль (Веггорст, 72).

Попередження: Магвайр, Вільямс, Мангала, Веггорст.