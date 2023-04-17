Англія

Президент клубу влаштував футболістам "розбір польотів".

Власник Челсі Тодд Боулі відвідав роздягальню своєї команди після поразки від Брайтона (1:2) минулими вихідними, про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, Тодд провів із командою близько години. Відзначається, що функціонер дочекався поки Френк Лампард закінчить розбір гри. Бізнесмен вказав гравцям на те, що вони ще можуть врятувати сезон, якщо дадуть бій Реалу на Стемфорд Брідж. Також він назвав перебування клубу в нижній частині таблиці та останні результати неприйнятними й дав зрозуміти, що команда не виправдовує очікувань.

Наразі Челсі перебуває на 11-ій сходинці чемпіонату. Після 31 матчу в їхньому активі 39 очок.

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Челсі – Реал відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом.