Англія

Бразилець може перебратись до найкращої ліги світу.

Склад Ньюкасла може поповнити 24-річний лівий захисник Монци Карлос Аугусто, повідомляє Марко Контеріо.

За інформацією джерела, представники англійського клубу вже декілька разів відвідували ігри Монци заради бразильця. Також зазначається, що ще деякі клуби цікавляться футболістом, але Ньюкасл — фаворит в підписанні гравця.

В поточному сезоні Аугусто забив 5 голів та віддав 5 результативних передач у 29 матчах. Transfermarkt оцінює Аугусто у 8 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Джо Гомес зацікавив Ньюкасл.