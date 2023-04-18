Англія

Команда Клоппа шість разів вразила ворота супротивника.

Ліверпуль в рамках поєдинку тридцять першого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грав на виїзді проти Лідс Юнайтед.

Команда Юргена Клоппа забила двічі наприкінці першої половини гри, проте "павичі" повернули інтригу у матч, забивши на початку другого тайму зусиллями Сіністерри.

Втім, мерсисайдці не знітились та ще чотири рази вразили ворота Мельє, не залишивши супротивнику жодних шансів.

Лідс Юнайтед — Ліверпуль 1:6

Голи: Сіністерра, 47 — Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньєс, 90

Лідс: Мельє – Крістенсен, Кох, Стрейк, Фірпо – Маккенні, Хунке – Гаррісон (Ньйонто, 77), Ааронсон (Рюттер, 66), Сіністерра (Форшоу, 77) – Родріго (Саммервілл, 66)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Гендерсон (Мілнер, 81), Фабіньо (Тьяго, 85), Джонс – Салах (Нуньєс, 81), Гакпо (Діас, 81), Жота (Фірміно, 82)