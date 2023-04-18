Англія

Захисник Манчестер Юнайтед більше не зіграє в цьому сезоні.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес отримав перелом п'ятої плюснової кістки правої ноги в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї (2:2), через що він пропустить решту сезону.

25-річному аргентинцю знадобилося хірургічне втручання. Операція пройшла цього понеділка, 17 квітня. За словами Лісандро, жодних ускладнень не виникло.

"Все пройшло дуже добре, слава Богу! Велике дякую за всі ваші повідомлення. Тепер зосереджуюсь на відновленні", — написав Мартінес в своєму Twitter.

Зазначимо, що період відновлення після таких травм, як у захисника "червоних дияволів", займає як мінімум вісім тижнів.

Цього сезону Лісандро Мартінес провів за Манчестер Юнайтед 45 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив один гол, заробив десять попереджень і виграв Кубок англійської ліги.

Крім цього, у складі національної збірної Аргентини він виграв чемпіонат світу-2022, який проходив наприкінці минулого року у Катарі.