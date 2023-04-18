Англія

Англійці планують втримати Кевіна.

Брентфорд планує викупити Кевіна Шаде з Фрайбурга — повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі футболіст виступає за англійський колектив на правах оренди.

Взимку він перейшов туди з Фрайбурга.

Кевін є вихованцем Енергі Котбус, звідки свого часу перебрався у Шварцвальд, де зумів розкритися на позиції вінгера.

Цього сезону в нього вже понад 20 матчів в усіх турнірах за обидва клуби.

Також нещодавно він дебютував у складі збірної Німеччини, де відмітився асистом проти Бельгії.