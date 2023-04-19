Англія

Манкуніанці хочуть преберегти здоров'я одного з найкращих гравців команди тен Гага цього сезону.

Манчестер Юнайтед не хоче відпускати одного зі своїх лідерів Алехандро Гарначо у молодіжну збірну Аргентини — повідомляє журналіст Гастон Едуль.

Манкуніанці чітко висловили свою позицію щодо цього і не збираються змінювати рішення, а хочуть поберегти здоров'я гравця.

AFA й тренер національної команди Хав'єр Маскерано докладуть усіх зусиль, щоб отримати дозвіл на використання гравця на чемпіонаті світу U-20.

Аргентина буде господарем мундіалю і незабаром дізнається суперників у групі після жеребкування.

Збірна України в якості діючого переможця не зможе прийняти участь у турнірі, тому що не пройшла кваліфікацію.