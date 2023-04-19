Англія

Клуб хоче підсилити склад перед поверненням у еліту.

Бернлі запропонує 12 мільйонів євро за гравця загребського Динамо Луки Іванушеца — повідомляє портал SN.

Команда Венсана Компані хоче підсилити склад талановитим футболістом збірної Хорватії перед поверненням у АПЛ. Англійці досрочно гарантували собі вихід до еліти.

Іванушец є вихованцем Локомотіви з Загреба, провів за столичний клуб 92 поєдинки і літом в 2019 році перейшов у Динамо. Там він став одним з лідерів команди та заявив про себе у Лізі чемпіонів.

Також він дебютував за збірну Хорватії у 2017 році й за весь час у основній команді забив один гол.