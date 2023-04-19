Німець залишиться у англійському клубі.
Паскаль Гросс - Getty Images
19 квітня 2023, 21:28
Паскаль Гросс підписав нову угоду з Брайтоном — повідомляє офіційний сайт клубу.
Новий контракт буде діяти до літа 2025 року.
Гросс перебрався до команди напередодні сезону-2017/18, коли Брайтон піднявся у АПЛ з Чемпіоншипу. З моменту його переходу до клубу він зробив 24+37 у понад двох сотнях матчів.
Раніше він виступав у складі Інгольшадту, з яким перемагав у другій Бундеслізі. Також йому вдалося пограти у інших німецьких колективах у молодіжках.