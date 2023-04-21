Досвідчений фахівець у теорії був би непроти попрацювати разом із українцем та бразильцем.
Сем Аллардайс та Хосеп Гвардіола, getty images
21 квітня 2023, 17:31
Легенда англійського футболу та тренерського цеху Сем Аллардайс відзначив внесок українця Олександра Зінченка та бразильця Габріела Жезуса, які перейшли до Арсеналу з Манчестер Сіті минулого літа, у прогрес "канонірів" у нинішній кампанії.
"Пеп зробив Артеті велику послугу щодо гравців, яких він йому продав. Я не впевнений, що якби я був головним тренером Арсеналу і попросив би Гвардіолу продати мені Жезуса та Зінченка, він би сказав: "Без питань, Сем!"
Ніхто не хоче продавати гравців своїм суперникам, особливо якщо ми говоримо про цих двох. Вони мали величезний вплив на прогрес Арсеналу, як і інші трансферні рішення клубу", — цитує слова Біг Сема TBR з посиланням на No Tippy Tappy Football Podcast.
На фінішній прямій до завершення сезону в АПЛ лондонський Арсенал продовжує лідирувати в таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на чотири очки Однак важливі аспекти на користь команди Хосепа Гвардіоли — це наявний один матч у запасі, а також майбутня очна зустріч із "канонірами" на Етіхаді.
Нагадаємо, свій наступний поєдинок 32-го туру АПЛ колектив Артети проведе сьогодні, 21 квітня, о 22:00 проти Саутгемптона, який іде останнім у таблиці. Олександр Зінченко взяти участь у цій зустрічі не зможе.