Англія

Досвідчений фахівець у теорії був би непроти попрацювати разом із українцем та бразильцем.

Легенда англійського футболу та тренерського цеху Сем Аллардайс відзначив внесок українця Олександра Зінченка та бразильця Габріела Жезуса, які перейшли до Арсеналу з Манчестер Сіті минулого літа, у прогрес "канонірів" у нинішній кампанії.

"Пеп зробив Артеті велику послугу щодо гравців, яких він йому продав. Я не впевнений, що якби я був головним тренером Арсеналу і попросив би Гвардіолу продати мені Жезуса та Зінченка, він би сказав: "Без питань, Сем!"

Ніхто не хоче продавати гравців своїм суперникам, особливо якщо ми говоримо про цих двох. Вони мали величезний вплив на прогрес Арсеналу, як і інші трансферні рішення клубу", — цитує слова Біг Сема TBR з посиланням на No Tippy Tappy Football Podcast.

На фінішній прямій до завершення сезону в АПЛ лондонський Арсенал продовжує лідирувати в таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на чотири очки Однак важливі аспекти на користь команди Хосепа Гвардіоли — це наявний один матч у запасі, а також майбутня очна зустріч із "канонірами" на Етіхаді.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок 32-го туру АПЛ колектив Артети проведе сьогодні, 21 квітня, о 22:00 проти Саутгемптона, який іде останнім у таблиці. Олександр Зінченко взяти участь у цій зустрічі не зможе.