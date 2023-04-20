Англія

Обидва футболісти продовжують відновлення після травм.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував стан травмованих гравців Вільяма Саліба та Олександра Зінченка перед матчем АПЛ проти Саутгемптона.

"Стан Саліба не змінився з минулого тижня. Нам ще потрібно трохи почекати. Його відновлення прогресує не так швидко, як ми сподівалися, тому ми хочемо бути впевнені в його стані перед тим, як дати йому навантаження.

Я не знаю, чи зіграє він цього сезону — поки рано про це говорити. Ймовірно, наступного тижня ми матимемо більше відповідей на це запитання.

Ми також продовжуємо стежити за відновленням Зінченка. У нього м'язова травма, і потрібен час, щоб вона загоїлася. Поки що рано говорити про його повернення на поле", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

Нагадаємо, Саліба опинився у лазареті після матчу Ліги Європи проти Спортінга, після чого він пропустив чотири гри. Зінченко травмував м'язи паху, через що не брав участі у минулому матчі проти Вест Гема.

Матч Арсенал — Саутгемптон відбудеться завтра, 21 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.