Англія

Німецький тренер — про талановитого нападника.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп запевнив, що вірить у майбутнє Дарвіна Нуньєса в Ліверпулі.

"Дарвін Нуньєс – це довгостроковий проект. Він винятковий, але він все ще адаптується. Я розумію, що Дарвін не завжди задоволений, коли він не грає з перших хвилин.

Я знаю, що він хоче грати, у нас багато ігор, тому він буде грати", — наводить слова Юргена Клоппа Фабріціо Романо.

В цьому сезоні уругвайський нападник провів 37 матчів на клубному рівні, відзначившись 15 голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нуньєса було визнано найкращим гравцем Ліверпуля в лютому.