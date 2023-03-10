Англія

Мерсисайдці визначили найкращого гравця минулого місяця.

Уругвайський нападник Дарвін Нуньєс визнаний гравцем лютого в Ліверпулі, повідомляється на офіційному сайті "червоних". В голосувані він випередив Стефана Байчетича і Мохамеда Салаха.

В минулому місяці Дарвін забив 2 голи в 4 матчах та віддав 1 результативну передачу. Уругваєць відзначився забитими м'ячами у ворота Ньюкасла в АПЛ (2:0) та засмутив Реал в Лізі чемпіонів (2:5).

Для Нуньєса це друга нагорода гравця місяця в цьому сезоні. Раніше він отримував визнання в листопаді.

Нагадаємо, Нуньєс забив найшвидший гол Ліверпуля на Енфілді у Лізі чемпіонів.