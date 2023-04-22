Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 21 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять другого туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж першою та останньою командою в турнірній таблиці — лондонським Арсеналом та Саутгемптоном відповідно.

Помилка голкіпера Аарона Рамсдейла заклала передумови для несподіваного початку звітної дуелі голом гостей, після чого "святі" доволі швидко подвоїли власну перевагу.

Арсенал кинувся відіграватись і доволі швидко записав на свій рахунок один м’яч зусиллями Мартінеллі, проте більшого команда Мікеля Артети до перерви так і не змогла досягти.

Команди повертались на другий тайм із не менш несподіваним третім м’ячем у виконанні гостей, але вольових зусиль господарів у підсумку вистачило для двох голів наприкінці основного часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Саутгемптон у англійській Прем’єр-лізі:

Арсенал — Саутгемптон 3:3

Голи: Мартінеллі, 20, Едегор, 88, Сака, 90 — Алькарас, 1, Волкотт, 14, Чалета-Цар, 66

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Голдінг, Габріель, Зінченко (Нкетіа, 72) — Едегор, Парті, Вієйра (Троссар, 57) — Сака, Жезус, Мартінеллі (нельсон, 85).

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс, Беднарек (Чалета-Цар, 41), Белла-Котчап, Перро — Алькарас (Лянко, 46), Ворд-Прауз, Лавія (Діалло, 86), Ельюнуссі — Волкотт (Онуачу, 77), А. Армстронг (Сулемана, 77).

Попередження: Зінченко — Алькарас, Перро, Вокер-Пітерс, А. Армстронг, Діалло.