Захисник може обійтись лондонському клубу ледь не втричі дешевше, аніж його придбали каталонці.
Клеман Ленгле, Getty Images
22 квітня 2023, 08:55
Французький центральний захисник Клеман Ленгле свого часу перейшов до каталонської Барселони зі складу андалузької Севільї за 35,9 млн євро влітку 2018 року.
Після того виконавець провів чимало матчів у складі "блаугранас", але за часі роботи Хаві на чолі команди не мав постійного місця в стартовому складі та перспектив на покращення ситуації.
Зрештою, 27-річний футболіст відправився до англійської Прем’єр-ліги в оренду до складу Тоттенгема на початку поточної кампанії.
Не дивлячись на проблеми "шпор", Ленгле за цей час відіграв 30 матчів (1 гол + 2 гольові передачі) та став ключовим виконавцем команди в захисті.
Із урахуванням наявних проблем із фінансами в Барселони, Тоттенгем найближчого трансферного вікна намагатиметься скористатись можливістю підписати француза на постійній основі за порівняно невеликі гроші.
Як повідомляє іспанська преса, ідеться про 12 млн євро — майже втричі менше, аніж свого часу виклала за гравця Барса.
Напередодні відбувся перший раунд перемовин поміж клубами, під час якого кожна зі сторін окреслила свої інтереси в цьому трансфері.