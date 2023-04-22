Англія

Захисник може обійтись лондонському клубу ледь не втричі дешевше, аніж його придбали каталонці.

Французький центральний захисник Клеман Ленгле свого часу перейшов до каталонської Барселони зі складу андалузької Севільї за 35,9 млн євро влітку 2018 року.

Після того виконавець провів чимало матчів у складі "блаугранас", але за часі роботи Хаві на чолі команди не мав постійного місця в стартовому складі та перспектив на покращення ситуації.

Зрештою, 27-річний футболіст відправився до англійської Прем’єр-ліги в оренду до складу Тоттенгема на початку поточної кампанії.

Не дивлячись на проблеми "шпор", Ленгле за цей час відіграв 30 матчів (1 гол + 2 гольові передачі) та став ключовим виконавцем команди в захисті.

Із урахуванням наявних проблем із фінансами в Барселони, Тоттенгем найближчого трансферного вікна намагатиметься скористатись можливістю підписати француза на постійній основі за порівняно невеликі гроші.

Як повідомляє іспанська преса, ідеться про 12 млн євро — майже втричі менше, аніж свого часу виклала за гравця Барса.

Напередодні відбувся перший раунд перемовин поміж клубами, під час якого кожна зі сторін окреслила свої інтереси в цьому трансфері.