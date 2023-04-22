Шотландець продовжить виступати за "червоних дияволів".
Скотт Мактоміней, getty images
22 квітня 2023, 10:59
Манчестер Юнайтед найближчим літнім трансферним вікном планує суттєво перебудувати склад та відпустити багатьох гравців.
Як повідомляє журналіст Джеймс Дакер з The Telegraph, манкуніанський клуб не збирається продавати Скотта Мактомінея.
Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник відіграв 35 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Скотт Мактоміней — одна з головних трансферних цілей Ньюкасла.