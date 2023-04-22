Англія

Шотландець продовжить виступати за "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед найближчим літнім трансферним вікном планує суттєво перебудувати склад та відпустити багатьох гравців.

Як повідомляє журналіст Джеймс Дакер з The Telegraph, манкуніанський клуб не збирається продавати Скотта Мактомінея.

Зазначимо, що в цьому сезоні півзахисник відіграв 35 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Скотт Мактоміней — одна з головних трансферних цілей Ньюкасла.