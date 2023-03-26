Англія

"Сороки" намагалися підписати шотландського хавбека ще у січні, але Ерік тен Гаг не схотів його відпускати.

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Шотландії Скотт Мактоміней наступного літа може змінити клубну прописку, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у 26-річному шотландці зацікавлений Ньюкасл Юнайтед, який визначив його як одну зі своїх головних трансферних цілей ще в зимове трансферне вікно.

За інформацією джерела, "сороки" намагалися підписати Мактомінея ще у січні, але головний тренер МЮ Ерік тен Гаг не захотів відпускати гравця посеред сезону. Ньюкасл продовжує уважно стежити за шотландцем.

У поточній кампанії Скотт Мактоміней провів за Манчестер Юнайтед 32 поєдинки, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист. Його контракт із манкуніанцями спливає влітку 2025 року.