Англія

Хавбек Брайтона не проти продовжити кар'єру у гранді іспанської Ла Ліги.

Молодий центральний півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо заявив, що мріє одного разу перейти до мадридського Реалу.

"Мені подобається Реал Мадрид. Я завжди мріяв грати за цю команду. Зараз у мене все дуже добре. Тож чому б одного разу не приєднатися до Реала і не виграти Лігу чемпіонів? Це моя найбільша мрія", — цитує слова Кайседо журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Carrusel Deportivo.

Цього сезону Мойзес Кайседо провів на клубному рівні 33 матчі, забив один гол і віддав один асист, тоді як його Брайтон веде безпосередню боротьбу за потрапляння до єврокубків.

Нагадаємо, раніше еквадорський хавбек зізнався, що був засмучений фактом того, що його зимовий трансфер у лондонський Арсенал так і не відбувся.