Англія

Еквадорський хавбек хотів приєднатися до "канонірів" минулої зими.

Молодий центральний півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо в зимове трансферне вікно міг перейти в лондонський Арсенал, але боси "чайок" відповіли категоричною відмовою, тоді як "каноніри" підписали більш досвідченого Жоржиньо з Челсі.

21-річний еквадорець зізнався, що був засмучений фактом того, що його переїзд у Північний Лондон так і не відбувся.

"Я був дуже близький до переходу в Арсенал, тому дуже страждав [після відмови Брайтона його продати]. Мені вони подобалися, тому що в них є молоді талановиті гравці та зірки, але вони завжди прагнуть більшого.

Я впевнений, що у мене буде ще багато можливостей", — цитує слова Кайседо журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Telegraph Football.

Цього сезону Мойзес Кайседо провів на клубному рівні 33 матчі, забив один гол і віддав один асист, тоді як його Брайтон веде безпосередню боротьбу за потрапляння до єврокубків.