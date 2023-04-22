Англія

Команда Марку Сілви ще на один крок наблизила "павичів" до зони вильоту.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Фулгем приймав на своєму полі Лідс Юнайтед, який є одним із головних претендентів на виліт до Чемпіоншипу за підсумками цього сезону.

Провівши безгольовий перший тайм, після перерви господарі зуміли забезпечити собі перевагу у два м'ячі: на 58-й хвилині рахунок у матчі відкрив Гаррі Вілсон, а на 72-й хвилині забитим м'ячем відзначився Андреас Перейра.

Незважаючи на те, що згодом Лідсу вдалося скоротити своє відставання завдяки зусиллям Патріка Бемфорда на 80-й хвилині (у підсумку цей м'яч перезаписали як автогол Жуана Пальїньї), на підсумковий результат це ніяк не вплинуло.

Фулгем обіграв Лідс із рахунком 2:1, ще на крок наблизивши "павичів" до зони вильоту.

Фулгем — Лідс Юнайтед 2:1

Голи: Г. Вілсон, 58, А. Перейра, 72 — Пальїнья, 80 (аг)

Фулгем: Лено – Тете, Адарабійо, Рім, Робінсон – Харрісон Рід (Лукич 82), Пальїнья – Вілсон (Соломон 86), Перейра (Кейрні 86), Вілліан (Кебано 90+4) – Декордова-Рід (Вінісіус 82).

Лідс: Мельє – Вебер, Купер, Кох, Крістенсен – Рока, Маккенні (Форшоу 81) – Саммервілл, Ааронсон (Сіністерра 65), Харрісон (Ньонто 81) – Родріго (Бемфорд 65)

Попередження: Пальїнья 16 – Маккенні 37, Вебер 62, Купер 67, Рока 90+4