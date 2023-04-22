Англія

Українець другий раз поспіль вийде з перших хвилин.

У рамках 32 раунду англійської Прем'єр-ліги Евертон у гостях зіграє проти Крістал Пелес.

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч вирішив з перших хвилин випустити на гру лівого захисника Віталія Миколенка.

Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мічелл — Езе, Дукуре, Шлупп — Олісе, Аю — Едуар.

Запасні: Гвайта, Локонга, Макартур, Матета, Мілівоєвич, Рідевалд, Річардс, Томкінс, Х'юз.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковскі, Кін, Холгейт — Макніл, Гує, Гарнер, Івобі — Грей, Калверт-Льюїн.

Запасні: Бегович, Лонерган, Сіммс, Паттерсон, Мопе, Міна, Коуді, Девіс, Годфрі.

Поєдинок між Крістал Пелес та Евертоном відбудеться 22 квітня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.