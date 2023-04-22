"Городяни" без проблем розібралися з опонентом.
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22 квітня 2023, 20:57
Манчестер Сіті на Вемблі протистояв Шеффілду Юнайтеду у півфіналі Кубка Англії.
Колектив Пепа Гвардіоли без проблем розібрався із "клинками" завдяки хет-трику від Ріяда Мареза.
Зазначимо, що у фіналі Манчестер Сіті зіграє проти переможця пари Брайтон – Манчестер Юнайтед.
Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед 3:0
Голи: Марез 43 (пен.), Марез 61, Марез 66.
Манчестер Сіті: Ортега – Вокер, Аканжі, Лапорт – Сілва (Льюїс 82), Гюндоган (Філліпс 75), Гомес – Альварес – Марез, Голанд (Фоден 68), Гріліш (Палмер 67).
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Робінсон, Іган, Ахмедходжич (Кулібалі 76) – Лоу, Флек (Шарп 66), Норвуд, Берге (Башем 75), Болдок (Богл 76) – Ндіайе, Джеббісон (Макберні 58).
Попердження: Норвуд.