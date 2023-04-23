Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 32-го туру АПЛ, який пройде 23 квітня і розпочнеться о 16:00.

У матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

НЕДІЛЯ, 23 КВІТНЯ, 16:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл продовжує свою боротьбу за потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону, а майбутній поєдинок зі "шпорами" фактично багато чого розставить на свої місця. У разі перемоги команда Едді Гау значно зменшить шанси Тоттенгема на найпрестижніший єврокубок. Так, математичні шанси, звісно, залишаться, але невдача у поєдинку з прямим конкурентом ще нікому не допомагала, особливо у заключному відрізку кампанії.

У своєму останньому матчі підопічні Едді Гау здивували багатьох шанувальників англійського футболу, але зробили це у негативному контексті. Багато хто очікував, що у виїзному поєдинку з Астон Віллою буде напружене протистояння, але насправді "сороки" без шансів поступилися бірмінгемцям з рахунком 0:3. Що ж, поки спишемо це на одиничний випадок, адже до цього Ньюкасл мав переможну серію.

Після звільнення Антоніо Конте гравці Тоттенгема продовжують більше засмучувати своїх уболівальників, ніж тішити. "Шпори" схильні безвольно втрачати очки у заключних відрізках матчів. Далеко ходити не треба і достатньо згадати минулий тур із Борнмутом (2:3) та виїзний матч із Евертоном (1:1) – в обох випадках Тоттенгем пропустив на останніх хвилинах від команд, які ведуть боротьбу за виживання.

Саме через відсутність характеру та надійної лінії оборони, в якій жодних претензій не може бути хіба що до Крістіана Ромеро, Тоттенгем вже давно не є фаворитом на місце в топ-4 турнірній таблиці. "Шпорам" вже не вистачає індивідуальної майстерності окремих виконавців, щоб досягати успіхів. Здається, у Північному Лондоні вже змирилися, що наступний сезон пройде для команди без Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 1,87, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Віллок, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро, Скіпп, Гейб'єрг, Перішич — Кулушевські, Кейн, Сон

Не зіграють: Сен-Максімен, Крафт, Фрейзер — Біссума, Бентанкур, Емерсон, Сессеньйон, Девіс, Моура

Під питанням: ... — Ленгле

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