Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував кубкову гру проти Брайтона.

Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка Англії зіграє проти Брайтона на Вемблі.

Брайтон — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг напередодні протистояння прокоментував стан його команди після поразки в Лізі Європи УЄФА від Севільї.

"Я тоді після гри був справді розлючений. Якщо ви граєте в чвертьфіналі Ліги Європи, ви повинні віддати всіх себе, а ми цього не зробили. Для будь-якого клубу, для будь-якої команди це неприйнятно.

Як менеджер я не можу схвалити те, що моя команда не показує найкращих результатів. Я ніколи цього не прийму. Я висловився перед гравцями про те, що я відчував відносно їхньої гри, а також про те, що вони не відповідають стандартам, які я до них висуваю.

Я сподіваюся, що всі бачать, що ми досягли певного прогресу з моменту початку сезону. Ми тепер геть інша команда. Але жодна команда не буде завжди грати на найвищому рівні. Проте, навіть якщо ви не граєте на найвищому рівні, ви все одно повинні перемагати. Ось чому ми повинні навчитися: як справлятися з невдачами під час гри.

Ми повинні продовжувати, повинні дотримуватися плану, слідувати власному футболу та зберегти впевненість. Тож так, у нас є кроки, які потрібно зробити.

Зараз у нас буде гра проти Брайтона. Дуже важкий суперник. Я вже казав, що одна з речей, яких у нас не було в цьому сезоні, це можливість часто грати одним і тим самим складом, як у півзахисті, так і в інших лініях, через травми та дискваліфікації.

Окрім того, коли ви граєте багато ігор і навантаження зростає, вам потрібно змінювати гравців, тому що ви повинні підтримувати їх у формі та постійно свіжими.

Але в цей момент, коли ви граєте в півфіналі Кубка, у вас є лише одна можливість перемогти, тому маєте відшукати найкращий склад саме на цей момент", — заявив нідерландський фахівець.

Матч Брайтон — Манчестер Юнайтед відбудеться 23 квітня, о 18:30.