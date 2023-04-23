Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Кубка Англії, який пройде 23 квітня і розпочнеться о 18:30.

У півфінальному матчі Кубка Англії на нас чекає протистояння між Брайтоном та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Вемблі.

НЕДІЛЯ, 23 КВІТНЯ, 18:30. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Днем раніше ми дізналися першого фіналіста найстарішого футбольного турніру, яким очікувано став Манчестер Сіті завдяки розгромній перемозі над Шеффілд Юнайтед. Другий півфінал, звичайно, буде більш цікавим у плані інтриги, адже зустрінуться два досить міцні колективи, у протистоянні яких з різних причин досить непросто виділити одного явного фаворита.

Брайтон із призначенням Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера не втратив своїх єврокубкових амбіцій навіть з огляду на те, що команду знову за великі гроші залишили ключові виконавці. Система, побудована ще під час роботи Грема Поттера, продовжує працювати. Брайтон готовий диктувати свої умови командам будь-якого рівня, радуючи вболівальників своїм гарним комбінаційним футболом та відкритою грою.

До півфіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед підходить не в такому гарному настрої, як їхній майбутній суперник. Напередодні "червоні дияволи" зазнали нищівної поразки від Севільї в плей-оф Ліги Європи з рахунком 0:3, завершивши тим самим виступи у другому за значимістю єврокубку.

Проблему спаду команди Еріка тен Гага можна пояснити найочевиднішим чином — у такому напруженому кінці сезону манкуніанці стали жертвами цілого ряду травм. І ні, склад "червоних дияволів", як і раніше, виглядає досить переконливо. Проте відсутність ротації наприкінці сезону ще нікому не допомагала.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Роберто Де Дзербі. Так, на перемогу Брайтона пропонується коефіцієнт 2,39, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Гросс, Вебстер, Данк, Еступіньян — Мак Аллістер, Кайседо, Енсісо — Марч, Велбек, Мітома

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Лінделеф, Шоу, Далот — Каземіро, Еріксен, Фернандеш — Антоні, Веггорст, Рашфорд

Не зіграють: Лаллана, Лемпті, Сарміенто, Фергюсон, Велтман — Лісандро, Варан, ван де Бек, Джонс, Гарначо, Хітон

Під питанням: Стіл — Магвайр, Мактоміней, Марсьяль

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