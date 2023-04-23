Англія

Український захисник розпочне черговий поєдинок АПЛ на лаві для запасних.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут зійдеться в очному протистоянні із лондонським Вест Гемом.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на цей поєдинок.

Так, центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний залишився на лаві для запасних.

Склад Борнмута:

Склад Вест Гема:

Матч Борнмут — Вест Гем розпочнеться сьогодні, 23 квітня, о 16:00.