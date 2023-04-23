Англія

"Сороки" не залишають шансів "шпорам".

У рамках 32 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем завітав у гості до Ньюкасла.

За версією букмекерських компаній Тоттенгем був аутсайдером цієї зустрічі до її початку. Але ніхто не очікував такого перебігу подій.

За перші 20 хвилин Ньюкасл відправив у ворота Уго Льоріса п'ять голів — майже у кожному оборона гостей розсипалась.

Джейкоб Мерфі оформив дубль, Александер Ісак також забив два голи, а Жоелінтон відзначився одним голом.

Відзначимо, що перемога дасть Ньюкаслу можливість піднятись на третє місце в АПЛ, тоді як Тоттенгем залишиться п'ятим.