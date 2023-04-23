Англія

Команда Девіда Моєса впевнено здолала сусіда по турнірній таблиці.

У рамках 32 раунду англійської Прем'єр-ліги Вест Гем у гостях зустрічався із Борнмутом.

Команда Девіда Моєса активно розпочала перший тайм та вже з 5 хвилини почала забивати.

Спочатку відзначився голом Антоніо, на 12 хвилині забив Пакета, а на 43, під кінець першого тайму, ворота Нето вразив Деклан Райс.

Борнмут у другій половині зустрічі почав створювати небезпеку, але пропустив ще один м'яч. Сталося це на 72 — автором голу став Форнальс.

Український захисник господарів Ілля Забарний на поле так і не вийшов.

Борнмут — Вест Гем 0:4

Голи: Антоніо, 5, Пакета, 12, Райс, 43, Форнальс, 72

Борнмут: Нето — Мефам, Стівенс, Келлі (Вінья, 61), Сміт (Ентоні, 61), Таверньє — Ротвелл (Мур, 46), Лерма (Кук, 75), Крісті (Уаттара, 61), Біллінг — Соланке.

Вест Гем: Фаб'янські — Крессвелл, Агер, Зума, Цоуфал (Керер, 83) — Пакета (Даунс, 77), Райс, Соучек, Бенрахма (Форнальс, 65), Боуен (Корне, 77) — Антоніо (Інгс, 65).

Попередження: Фаб'янські, Агер, Мур.