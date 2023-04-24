Англія

Англієць продовжить свою кар'єру деінде.

Енйслі Мейтленд-Найлз залишить Арсенал по завершенні цього сезону — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Це була чудова подорож, але вона підійшла до кінця. Саутгемптон — чудовий клуб — якщо вони зроблять пропозицію, я буду дуже радий залишитися".

Гравець є вихованцем лондонців і провів за них 132 матчі, віддавши 8 результативних дій.

З сезону-2020/21 півзахисник відправлявся у оренди, спершу до Вест Бромвіча, минулого сезону перейшов у склад Роми, з якою виграв весною Лігу конференцій, а зараз виступає за Саутгемптон, де віддав одну гольову.