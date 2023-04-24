30-річний футболіст може залишитись у нинішній команді.
ВІЛФРІД ЗАХА, GETTY IMAGES
24 квітня 2023, 18:53
Вілфрід Заха може залишитися в Крістал Пелас, повідомляє Guardian.
Контракт 30-річного вінгера із нинішньою командою спливає 30 червня. Кристал Пелас готовий запропонувати івуарійцю угоду на чотири сезони із зарплатою десять мільйонів фунтів за сезон. Це зробило б Заха найоплачуванішим гравцем в історії клубу.
Також інтерес до Заха виявляють ПСЖ, Арсенал та Челсі.
У поточному сезоні Заха провів 25 матчів: на його рахунку 6 голів та 3 асисти.