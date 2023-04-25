Англія

Колишній футболіст "канонірів" та "міщан" дав свій коментар.

Коло Туре дав свій коментар напередодні майбутнього матчу між Манчестер Сіті та Арсеналом.

"Зінченко та Жезус — гравці, які хочуть нашкодити Сіті та показати, яку помилку ті зробили, дозволивши їм піти. Жезус може подивитися на Ерлінга Голанда та подумати: "Вони взяли цього хлопця замість мене. Він фантастичний гравець, але я їм покажу".

Зінченко може сказати те саме: "Ви мене недооцінюєте? Ви думали, що я зайвий? Я покажу вам, що я кращий, ніж ті гравці, що у вас є".

Вони збираються повністю викластися. Це видно із початку сезону. Зінченко — той, хто завжди об'єднує команду, бо хоче нашкодити Сіті", — наводить слова Туре Daily Mail.

Матч Манчестер Сіті – Арсенал відбудеться 26 квітня о 22:00.