Англія

Наставник розповів про кадрові проблеми.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард розповів, що клуб втратив двох футболістів через травми.

"Ріс Джеймс недоступний, ймовірно, до кінця сезону. Маунт має таку саму ситуацію. Є можливість, що він буде доступний на останній матч сезону", — сказав Френк Лемпард на прес-конференції.

У Ріса травма підколінного сухожилля, а у Мейсона травма тазу, йому буде зроблено операцію, через яку він пропустить близько чотирьох тижнів.

Найближчий матч Челсі проведе 26 квітня проти Брентфорда о 21:45 за київським часом.