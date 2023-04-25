Наставник розповів про кадрові проблеми.
МЕЙСОН МАУНТ, GETTY IMAGES
25 квітня 2023, 16:45
Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард розповів, що клуб втратив двох футболістів через травми.
"Ріс Джеймс недоступний, ймовірно, до кінця сезону. Маунт має таку саму ситуацію. Є можливість, що він буде доступний на останній матч сезону", — сказав Френк Лемпард на прес-конференції.
У Ріса травма підколінного сухожилля, а у Мейсона травма тазу, йому буде зроблено операцію, через яку він пропустить близько чотирьох тижнів.
Найближчий матч Челсі проведе 26 квітня проти Брентфорда о 21:45 за київським часом.