Завершилися матчі чемпіонату Англії.
Астон Вілла - Фулгем - Getty Images
26 квітня 2023, 00:11
Завершилися перші матчі 33-го туру Прем'єр-Ліги.
Вулвергемптон — Крістал Пелас 2:0
Голи: Андерсен, 3, аг, Невіш, 90
Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Буену (Тоті, 79) — Нунес (Нету, 89), Невіш, Леміна, Хван (Адама Траоре, 79) — Кунья (Гомес, 68), Коста (Коллінз, 89)
Крістал Пелас: Джонстон — Річардс, Андерсен (Ворд, 46), Гуехі, Мітчелл — Локонга (Едуар, 65), Мілівоєвич (Шлупп, 65), Х'юз (Матета, 89) — Олісе, Аю, Езе
Попередження: Коста, Са, Тоті, Гомес, Невіш — Мілівоєвич, Локонга, Шлупп, Джонстон
Астон Вілла - Фулгем 1:0
Гол: Мінгс, 21
Астон Вілла: Мартінес — Янг (Чамберс, 85), Конса, Мінгс, Морено (Дінь, 77) — Дендонкер, Луїз — Макгінн, Буендіа, Ремзі (Траоре, 77) — Воткінс
Фулгем: Лено — Тете (Седрік, 68), Адарабіойо, Рім, Робінсон — Рід, Пальїнья — Вілсон (Рід, 17, Кебано, 83), Перейра (Кейрні, 68), Соломон (Карлос Вінісіус, 67) — Джеймс
Попередження: Янг, Мартінес, Траоре — Рід, Пальїнья
Лідс — Лестер 1:1
Голи: Сіністерра, 20 — Варді, 80
Лідс: Мельє — Ейлінг, Кох, Купер, Фірпо — Маккенні, Рока — Гаррісон, Родріго (Ааронсон, 68), Сіністерра (Саммервілл, 32) — Бемфорд
Лестер: Іверсен — Кастань, Фас, Союнчу, Крістіансен — Тілеманс, Сумаре — Тете (Варді, 70), Меддісон, Барнс (Дака, 70) — Іхеаначо (Прат, 82)
Попередження: Ейлінг, Родріго, Рока, Купер — Сумаре, Тілеманс