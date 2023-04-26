Англія

Керманич Челсі прокоментував стан перемовин поміж клубом та гравцем.

Чинний контракт англійського півзахисника лондонського Челсі Мейсона Маунта добігає кінця вже під завершення наступного сезону, тому наразі тривають перемовини поміж ним та клубом щодо можливого оновлення угоди.

На цьому тлі журналісти звернулись до в.о. головного тренера "синіх" Френка Лемпарда за коментарем щодо перебігу справу у досягненні нової домовленості.

"Чесно кажучи, станом на зараз я взагалі про це не думаю. Це рішення повністю належить до площини перемовин клубу та гравця. Моя думка з цього приводу досить чітка, оскільки я добре знаю здібності Мейсона, як гравця. Мені не потрібно про це зайвий раз говорити.

Люди можуть аналізувати і ставити під сумнів форму молодого гравця, але вони дуже швидко забувають про послідовність, яку демонстрував Мейсон після того, як він випав із обойми.

Спочатку навіть я був залучений до його прогресу, а потім він продовжив це, коли я поїхав із Челсі, зокрема й на рівні збірної Англії. Ви забуваєте, наскільки він ще молодий, і при цьому всі його тренери дуже довіряли йому. Якщо й має місце падіння форми, то це більш ніж зрозуміло. Таке трапляється з кожним гравцем, особливо в такі юні роки становлення.

У мене немає сумніву, що Мейсон є гравцем найвищого класу з точки зору того, що він дає команді володінням м’ячем і роботі без нього. Це — факт. Стан його форми завжди дещо коливається, але тільки найкращі гравці демонструють стабільність, і він до цього став гравцем року в Челсі кілька сезонів поспіль із партнерами світового рівня довкола нього.

Люди думають, що легко грати з найкращими футболістами навколо себе, але взагалі нелегко виділитись із-поміж них. А йому це вдалось", — заявив англійський фахівець.

Маунт у поточному сезоні відіграв 35 матчів, забивши тричі та шість разів віддавши гольовий пас.