Англія

На матч із Суатгемптоном можуть вийти гравці, які грають менше.

Головний тренер Саутгемптона Гері О'Ніл висловився про необхідність ротації перед матчем АПЛ проти Саутгемптона.

"З точки зору складу ми непогані. У Джо Ротвелла була легка проблема з підколінним сухожиллям під час перерви в неділю, але він почувається краще, тому ми сподіваємося, що він буде у складі на матч.

Решта у досить хорошій формі. Жуніор Траоре ще не повернувся, але, сподіваюся, він не затримається.

Очевидно, що на нас очікує тиждень з трьох ігор, тому нам доведеться використати ротацію. У нас є дві великі ігри, які будуть поспіль, тому нам потрібно використовувати усю нашу велику команду", — сказав тренер.

Відзначимо, що Ілля Забарний п'ять поєдинків поспіль потрапляє до заявки команди на матчі, але зіграв лише шість хвилин проти Брайтона (0:2).