На матч із Суатгемптоном можуть вийти гравці, які грають менше.
Фото з матчу Борнмут - Брайтон, Getty Images
26 квітня 2023, 23:15
Головний тренер Саутгемптона Гері О'Ніл висловився про необхідність ротації перед матчем АПЛ проти Саутгемптона.
"З точки зору складу ми непогані. У Джо Ротвелла була легка проблема з підколінним сухожиллям під час перерви в неділю, але він почувається краще, тому ми сподіваємося, що він буде у складі на матч.
Решта у досить хорошій формі. Жуніор Траоре ще не повернувся, але, сподіваюся, він не затримається.
Очевидно, що на нас очікує тиждень з трьох ігор, тому нам доведеться використати ротацію. У нас є дві великі ігри, які будуть поспіль, тому нам потрібно використовувати усю нашу велику команду", — сказав тренер.
Відзначимо, що Ілля Забарний п'ять поєдинків поспіль потрапляє до заявки команди на матчі, але зіграв лише шість хвилин проти Брайтона (0:2).