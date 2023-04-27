Англія

Команда здобула другу путівку в еліту англійського футболу.

У рамках 38 туру Чемпіоншипу Шеффілд Юнайтед впевнено здолав Вест Бромвіч з рахунком 2:0.

Сандер Берге та Аріель Ахмедходжич стали авторами результативних пострілів і принесли Шеффілду чергові три очки.

Завдяки нам колектив Пола Хекінгботтома за три тури до кінця сезону заробив промоушен в АПЛ з другої сходинки. Вони набрали 85 очок, пропустивши вперед себе Бернлі.

Лутон та Мідлсбро забезпечили собі місце в плей-оф раунді за третю путівку в АПЛ. Ковентрі, Сандерленд, Міллволл та інші боротимуться на 5 та 6 сходинки, які також дають право на участь у плей-оф.