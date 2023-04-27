Англія

Вінгер може перебратись в англійський чемпіонат.

Вінгер Вільярреалу Семюель Чуквезе завдяки потужним виступам зацікавив низку представників англійського чемпіонату.

Як повідомляє портал Defensa Central, нігерійський футболіст входить до списку бажань Арсеналу, Ліверпуля, Евертона, Вест Гема та Астон Вілли.

У поточному сезоні Семуель Чуквезе провів 40 матчів на клубному рівні. На його рахунку 13 голів та 11 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні гравця також зацікавлений представник чемпіонату Іспанії — Реал.