Вінгер дав свій коментар.
АНТОНІ, GETTY IMAGES
27 квітня 2023, 20:37
Півзахисник Манчестер Юнайтед Антоні вважає, що Манчестер Юнайтед боротиметься наступного сезону за перемогу в англійській Прем'єр-лізі.
"Ми знаємо свої якості. Ми готові та вважаємо, що можемо поборотися за перемогу в АПЛ у наступному сезоні. Це дуже важливо для нас.
Цього сезону ми показали, на що здатні. Це сезон адаптації, у нас новий тренер та нові гравці.
Коли все втрясеться, сподіваюся, ми зможемо боротися за титул", — наводить слова Антоні офіційний сайт МЮ.
У поточному сезоні Антоні провів 18 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи та 1 асист.