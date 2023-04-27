Англія

Вінгер дав свій коментар.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Антоні вважає, що Манчестер Юнайтед боротиметься наступного сезону за перемогу в англійській Прем'єр-лізі.

"Ми знаємо свої якості. Ми готові та вважаємо, що можемо поборотися за перемогу в АПЛ у наступному сезоні. Це дуже важливо для нас.

Цього сезону ми показали, на що здатні. Це сезон адаптації, у нас новий тренер та нові гравці.

Коли все втрясеться, сподіваюся, ми зможемо боротися за титул", — наводить слова Антоні офіційний сайт МЮ.

У поточному сезоні Антоні провів 18 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи та 1 асист.