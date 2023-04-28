Англія

Футболіст не дуже добре відноситься до Гаррі.

Аргентинський центральний захисник Маркос Рохо провів сім років на Олд Траффорд, захищаючи кольори Манчестер Юнайтед.

Футболіст згадав, як був злий на Уле Гуннара Сульшера, коли той замість нього обрав Гаррі Магуайра.

"У 2019 році я грав у Лізі Європи, але я був дуже злий на тренера Сульшера. Він поставив Магвайра в команду замість мене. Дякую Богу, що Лісандро Мартінес витіснив Магвайра зі стартового складу.

Одного разу я пішов в офіс Сульшера, щоб сказати йому, щоб він дозволив мені піти в інший клуб або поставив мене в стартовий склад. Але він сказав мені, що Магвайр повинен був грати через гроші, які вони за нього заплатили.

Гаррі вже тоді робив величезні помилки, і я сказав Сульшеру: "Сину, дозволь мені грати, тому що цей хлопець робить величезні помилки щотижня", сказав Рохо в інтерв'ю TyC Sports.

Наразі 33-річний Рохо захищає кольори аргентинського Бока Хуніорс. Зараз він лікується після травми хрестоподібної зв'язки.