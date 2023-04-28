18-річний футболіст залишиться на Олд Траффорд.
АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО, GETTY IMAGES
28 квітня 2023, 16:59
Алехандро Гарначо продовжив контракт із Манчестер Юнайтед, повідомив офіційний сайт англійської команди.
18-річний футболіст уклав угоду до 30 червня 2028 року.
Нагадаємо, що Гарначо перейшов до академії Манчестер Юнайтед із мадридського Атлетіко у 2020 році.
На рахунку аргентинця 31 матч за основу "червоних дияволів".
Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не відпустить Гарначо на молодіжний чемпіонат світу.