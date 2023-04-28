Англія

18-річний футболіст залишиться на Олд Траффорд.

Алехандро Гарначо продовжив контракт із Манчестер Юнайтед, повідомив офіційний сайт англійської команди.

18-річний футболіст уклав угоду до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, що Гарначо перейшов до академії Манчестер Юнайтед із мадридського Атлетіко у 2020 році.

На рахунку аргентинця 31 матч за основу "червоних дияволів".

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не відпустить Гарначо на молодіжний чемпіонат світу.