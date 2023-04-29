Англія

Півзахисник залишить Ліверпуля після завершення сезону.

Англійський півзахисник Джеймс Мілнер виступає в складі Ліверпуля з 2015 року, після того, як пішов із Манчестер Сіті в якості вільного агента.

Однак продовження контракту поміж 37-річним виконавцем та "червоними", яке відбулось улітку минулого року, стало останнім у їхніх багаторічних взаєминах.

Таким чином, наприкінці поточної кампанії Джеймс завершуватиме виступи на Енфліді, після чого продовжуватиме кар’єру деінде.

Брайтон із Роберто Де Дзербі на чолі тим часом, згідно з повідомленнями місцевої преси, робить усе від себе залежне для того, щоб наступним клубом Мілнер обрав саме "чайок".

Основним конкурентом Брайтона в боротьбі за можливість підписати гравця стане новачок майбутнього сезону — Бернлі, головний тренер якого, Венсан Компані, грав разом із Мілнером у складі Манчестер Сіті.

У поточному сезоні Джеймс відіграв 37 матчів, зробивши дві гольові передачі.