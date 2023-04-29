Англія

Керманич поскаржився на напружений графік.

Англійський Манчестер Сіті, після перемоги в очному протистоянні проти лондонського Арсенала (4:1), відкрив собі шлях до захисту чемпіонського титулу в Прем’єр-лізі.

Разом із тим, "містяни" продовжують змагатись за перемогу в Кубку Англії та Лізі чемпіонів УЄФА, де їм незабаром доведеться протистояти Манчестер Юнайтед у фіналі та мадридському Реалу в півфіналі відповідно.

Однак на першому плані в Хосепа Гвардіоли стоїть усе ж таки найближчий матч чемпіонату в гостях у Фулгема, про що він розповів під час останньої прес-конференції.

"Ми не встигаємо розставляти за пріоритетами турніри, у яких беремо участь. Знову стати чемпіоном Прем'єр-ліги — це для нас на тому ж рівні, що й перемога в Лізі чемпіонів.

Грати в АПЛ — це щотижня бути проти всіх. Зараз моя увага прикута до Фулгема цими вихідними, а потім Вест Гема, після чого вже буде Лідс.

І тільки тоді, коли ці три матчі опиняться позаду, ми почнемо готуватись до зустрічі з Реалом. До цього ж моменту немає бути жодних розмов про цю гру", — заявив іспанський фахівець.

Матч Фулгем — Манчестер Сіті відбудеться 30 квітня, о 16:00.