Англія

Шалені гроші за один із найбільших клубів світу.

Тривалий конфлікт поміж уболівальниками та поточними власниками англійського Манчестер Юнайтед, родиною Глейзер, у підсумку має завершитись продажем клубу збоку останніх.

Не перший місяць тривають перемовини з потенційними новими власними, що в підсумку перейшло до формату відкритого аукціону, останні пропозиції в якому були зроблені напередодні.

Катарський банкір шейх Джассім бін Хамад Аль Тані та Ineos Group сера Джима Реткліффа — два останні претенденти, які й досі залишають сподівання виграти гонитву за правом власності над "Червоними дияволами".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пропозиція від катарського покупця склала близько 5,65 млрд євро одним траншем на користь родини Глейзер.

Натомість фінський бізнесмен Томас Зілліакус заявив, що не збирається подавати нову пропозицію, а отже вибув із боротьби.

У той самий час, дедлайн останніх ставок на початок доби в суботу, 29 квітня, було встановлено тільки для тих, хто хоче отримати повний контрольний пакет акцій у клубі, тоді як американські Elliott і Carlyle хочуть придбати тільки міноритарні частки.

Наступним кроком у процесі пошуку нових власників має стати опрацювання наданих пропозицій продавцями.